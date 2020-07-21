В Рязанской области ищут злостную алиментщицу

В Рязанской области судебные приставы разыскивают Арину Александровну Четкасову 1990 г.р. Женщина задолжала по алиментным платежам более 235 тысяч.

Женщина зарегистрирована в посёлке Рязанские сады Старожиловского района. Однако по месту регистрации горе-мать не проживает. В поле зрения судебных приставов она попала из-за того, что накопила огромный долг по алиментам, которые положены её несовершеннолетнему сыну. На связь с исполнителями женщина не выходит, игнорируя свои родительские обязанности.

Рязанские судебные приставы просят всех, кто имеет сведения о местонахождении женщины, по телефону: 8 (4912) 29-45-00.