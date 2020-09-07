В ДТП под Рязанью погиб 89-летний мужчина

В понедельник, 7 сентября, под Рязанью произошло ДТП. В результате него погиб человек.

По сообщению пресс-службы регионального УГИБДД, авария случилась примерно в 11.25 на 54-м км автодороги «Спас-Клепики – Рязань». 89-летний водитель «пятёрки», по предварительной информации, выехал со второстепенной дороги и врезался в «Ниссан Патфайндер». За рулём иномарки находился 21-летний житель Касимова.

Пожилой водитель ВАЗ-2105 скончался на месте. Водитель «Нассана» получил травмы. Молодой человек госпитализирован.

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Обстоятельства произошедшего предстоит установить полицейским.