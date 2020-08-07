Пятница, 7 августа, 2020
23.5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

Сергею Карабасову на полгода продлили домашний арест

7info7

Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову продлили домашний арест на полгода. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Предварительное слушание по делу экс-мэра и его подчинённого Игоря Ковалёва прошло 7 августа. На слушании срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста для чиновников был продлён на 6 месяцев.

Для гендиректора «Уютный двор62» оставили прежнюю меру пресечения, то есть залог. Предварительное слушание продолжится уже в следующем месяце, 10 сентября.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязанском театре кукол прошел сбор труппы
Следующая статьяЕлена Сорокина поздравила рязанских строителей с профессиональным праздником

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Сорокина поздравила рязанских строителей с профессиональным праздником

Администрация
В пятницу, 7 августа, в библиотеке им. С.А. Есенина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Строителя. Рязанских строителей с праздником...
Узнать больше

Сергею Карабасову на полгода продлили домашний арест

Новости Рязани
Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову продлили домашний арест на полгода. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.
Узнать больше

В Рязанском театре кукол прошел сбор труппы

Культура
Директор Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский обсудили с артистами и сотрудниками планы на предстоящий сезон. – Наконец-то...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцев приглашают в Black Star Burger

Новости Рязани
В Рязани открылся первый ресторан Black Star Burger. Дружеская атмосфера и легендарные бургеры, покорившие сердца миллионов людей, – всё это ждёт рязанцев...
Узнать больше

В Рязани продлили запрет на массовые мероприятия

Новости Рязани
Опубликовано официальное распоряжение о снятии ограничений в Рязанской области. Документ появился в газете "Рязанские ведомости" 6 августа. Согласно распоряжению,...
Узнать больше

В Рязани автомобиль сбил пенсионерку с 5-летней девочкой

Новости Рязани
По предварительным данным, бабушка с девочкой переходили дорогу вне пешеходного перехода. Обе получили травмы и были госпитализированы.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+