Сергею Карабасову на полгода продлили домашний арест

Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову продлили домашний арест на полгода. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Предварительное слушание по делу экс-мэра и его подчинённого Игоря Ковалёва прошло 7 августа. На слушании срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста для чиновников был продлён на 6 месяцев.

Для гендиректора «Уютный двор62» оставили прежнюю меру пресечения, то есть залог. Предварительное слушание продолжится уже в следующем месяце, 10 сентября.