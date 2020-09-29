Рязанца наказали за дрифт на Московском шоссе

Рязанца, устроившего дрифт на Московском шоссе, полицейские привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик. На видео видео, как рязанец на «Приоре» разворачивается в нарушение требований горизонтальной разметки. Полицейские установили: инцидент произошёл 28 сентября в 13.00 около дома №47 по Московскому шоссе.

За рулём «Приоры» находился 20-летний парень. Теперь рязанцу придётся заплатить административный штраф.