В Рязани стартовала есенинская неделя

В Рязанской области началась есенинская неделя. Её проводят в преддверии 125-летия со дня рождения поэта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Праздничная неделя началась с онлайн-лекций «Слушаем о Есенине». Из них слушатели узнают о жизни и творчестве именитого рязанца. Лекторами выступят руководитель Есенинского научного центра Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, доктор филологических наук Ольга Воронова, а также научные сотрудники Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.

Всероссийская есенинская неделя продлится по 3 октября. Её кульминацией станет масштабный праздник поэзии «Русь моя, милая родина…», который пройдет на родине Сергея Есенина, в селе Константиново. Прямая трансляция акции «Поздравляем Есенина» состоится на портале «Культура.РФ».