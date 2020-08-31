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Новости РязаниОбщество

Приставы ищут уроженца Касимова, задолжавшего около миллиона рублей

7info

Судебные приставы УФССП России по Рязанской области разыскивают Лученок Виктора Вячеславовича, долг по алиментным платежам которого составляет 933 тысячи 193 рубля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

В Отделении судебных приставов по Касимовскому району возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов с гражданина Лученок Виктора Вячеславовича, 22.07.1984 г.р., уроженца г. Касимов Рязанской области.

Должник, зная о своей обязанности выплачивать алименты, не исполняет решение суда и с мая 2010 года уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына 2007 г.р.

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В связи с тем, что по месту регистрации мужчина не проживает, по последнему известному месту жительства не установлен, на связь с судебными приставами не выходит, по инициативе судебного пристава-исполнителя он объявлен в розыск.

Управление обращается к гражданам, если Вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в Дежурную часть ведомства по телефону: 8 (4912) 29-45-00,

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

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