Президент подписал указ о выплате по 5000 рублей детям до 3 лет

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Финансированием расходов займется Правительство. Позже кабмин утвердит порядок и условия предоставления этих средств. Перечислять выплаты будет Пенсионный Фонд.

Чтобы получить выплату, нужно будет подать электронное заявление на официальном сайте Пенсионного фонда (ПФР) до 1 октября 2020 года. Финансовая поддержка будет выплачиваться из федерального бюджета, а не из средств материнского (семейного) капитала.

– Право на получение 5000 рублей будут иметь все семьи, у кого есть право на материнский капитал, включая тех, которые уже успели воспользоваться средствами господдержки полностью или частично. Выплаты будут начисляться на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно, являющегося гражданином РФ. Такую выплату должны платить три месяца — с апреля по июнь 2020 года, – рассказала депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

Выплаты будут получать те семьи, у которых право на материнский капитал возникает до 1 июля 2020 года. Стоит отметить, что данные выплаты не будут учитываться в составе доходов семей, при получении ими иных мер социальной поддержки.

Чтобы получить дополнительную выплату, необходимо подать электронное заявление. Сделать это можно дистанционно, через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Для входа в кабинет нужно использовать учетную запись с портала Госуслуг. На официальном сайте ведомства в личном кабинете уже появилась соответствующая надпись: «заявление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты — скоро будет доступно».