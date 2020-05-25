Преподаватель РязГМУ погиб после ДТП

В воскресенье, 24 мая, скончался преподаватель Рязанского медуниверситета Николай Евгеньевич Митин. Об этом сообщается на сайте вуза.
Доценту Митину было 47 лет. Он заведовал кафедрой в РязГМУ, был врачом высшей квалификационной категории.
По данным из вуза, Николай Митин получил серьёзные травмы во время ДТП в Рыбновском районе. Врачи боролись за его жизнь, но их коллега не выжил.
РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.
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