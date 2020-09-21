Появилось видео крупного пожара в центре Рязани

РИА «7 новостей» публикует видео с моментом крупного пожара в центре Рязани. Запись в редакцию прислал наш читатель.

Напомним, пожара в частном жилом доме на улице Профессора Никулина в Рязани случился в 18 часов в воскресенье, 20 сентября. Огнём были повреждены кровля дома и соседнее хозяйственное строение.

На видео можно услышать громкие хлопки, которые похожи на выстрелы или взрывы. Вероятно, это лопается шифер, который лежал на крыше дома.

К счастью, во время вчерашнего пожара никто не пострадал.