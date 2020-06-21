Полиция изучает видео с дракой в центре Рязани

В Рязани полиция изучит появившийся в соцсети ВКонтакте ролик с дракой в центре Рязани. При этом заявления в правоохранительные органы после инцидента не поступало.
Видео было снято на улице Мюнстерской в центре Рязани, недалеко от улицы Почтовой. На записи можно увидеть двух мужчин, вышедших из такси. Один из них держит другого за волосы и несколько раз бьёт. Второй кричит, что его убивают.
В конце один из мужчин уводит другого в сторону Почтовой.
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