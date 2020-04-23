Под Рязанью отравилась газом семья из четырёх человек

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Семья из четырёх человек отравилась угарным газом в Рязанском районе. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

ЧП случилось в четверг, 23 апреля, в деревне Плахино Льговского сельского поселения. Пострадавшие живут в частном недостроенном доме с газовым отоплением. 

К счастью, глава семьи проснулся около 6 часов утра и заметил, что его родным плохо. Сам мужчина практически не пострадал. Его жену, а также двух сыновей 6 и 19 лет доставили в ОКБ. Позднее женщину с маленьким ребёнком перевели в ДОКБ. 

Состояние пострадавших оценивается медиками как удовлетворительное. 

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