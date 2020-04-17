Под Рязанью мужчина убил собаку молотком

-

В деревне Вакино Рыбновского района была жестоко убила молодая собака. Информация об этом появилась в группе службы по контролю за безнадзорными животными.

По словам очевидцев, раненый щенок пытался скрыться от людей на помойке, но пожилая женщина с сыном пошли за ним, после чего собака была убита. Очевидцы считают, что щенка добил молотком мужчина.

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила, что к убийству животного причастен 33-летний мужчина, житель Рыбновского района. В Вакино он приехал в гости.

Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.