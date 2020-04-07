Почти 20% заразившихся коронавирусом живут в одном из сёл под Рязанью

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Число заражённых в селе Заокское Рязанского района составляет 17,1% от общего числа зарегистрированных случаев коронавируса в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области. 

Об ухудшении эпидемиологической ситуации по COVID-2019 в сёлах Заокское и Коростово губернатору Николаю Любимову доложил вице-губернатор Игорь Греков. 

Большинство заразившихся коронавирусом в Заокском выезжали за пределы Рязанской области. Стоит отметить, что там занимаются производством молока и молочной продукции. При этом часть продуктов возят на продажу в Москву. 

Помимо пациентов, у которых выявлен коронавирус, в сёлах живёт много людей контактировавших с ним. Вероятно, в ближайшее время в этих населённых пунктах введут карантин.  

По словам Николая Любимова, главная задача сейчас – защитить людей от заражения. При этом необходимо обеспечить должные условия для жителей сёл, где могут ввести карантин. 

Глава региона поручил немедленно разработать соответствующий документ, чтобы обеспечить работу в сёлах продовольственных магазинов, предусмотреть возможность оказания медицинской помощи жителям и привлечь волонтёров в эти села.

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