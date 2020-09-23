Отвлёкшийся водитель протаранил грузовик в Рязанской области

На трассе М-5 «Урал» в Шиловском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 22 сентября, в 15 часов на 267-м километре федеральной трассы. 35-летний водитель грузовика «Газон Некст» из Самарской области отвлёкся от дороги и врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль «МАН» с полуприцепом под управлением 31-летнего водителя.

В результате ДТП получил травмы водитель «Газона». Мужчине потребовалась помощь медиков.

По факту аварии проводится проверка.