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Известны предварительные итоги выборов депутатов Рязанской облдумы

7info

Избирательная комиссия Рязанской области подвела предварительные итоги выборов в Рязанскую областную думу. 

Напомним, выборы прошли в Единый день голосования, 13 сентября. Кроме того, из-за пандемии коронавируса можно было проголосовать 11 и 12 сентября. 

Большинство мест в новом составе регионального парламента будет у партии «Единая Россия». На выборах по единому округу партия набрала 47,65 процентов голосов. За неё проголосовали 132 тыс 728 избирателей.

На втором месте в Рязанской области ЛДПР – 11,89% (33 тыс 146 голосов). Тройку лидеров замыкает КПРФ – 9,16% (25 тыс 532 голоса).

Пятипроцентный барьер преодолели также: 

«За правду» – 7,03% (19 тыс 604 голоса);

«Справедливая Россия» – 5,74% (15 тыс 998 голосов);

«Новые люди» – 5,69% (15 тыс 879 голосов);

«Партия пенсионеров России» – 5,34% (14 тыс 896 голосов).

В одномандатных округах большинство победителей также от партии «Единая Россия». Это: Николай Игнатов, Пётр Алабин,  Владимир Сидоров, Михаил Хлопов, Сергей Гришков,  Александр Глазунов,  Аркадий Фомин, Владимир Рожков, Владимир Материкин, Станислав Подоль, Владислав Сафронов, Игорь Мурог, Татьяна Гусева, Александр Жукаев, Михаил Агапкин, Александр Ачалов, Андрей Глазунов, Александр Шевырёв.

Также в одномандатных округах победили два представителя «Справедливой России» – Игорь Трубицын и Сергей Пупков. 

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