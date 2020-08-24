Опергруппа обновила данные о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 24 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 993 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3598 (+15), Касимов – 179, Сасово – 168 (+1), Скопин – 162 (+2), Рыбное – 181, Михайлов – 80, Ряжск – 202 (+1), Спасск – 34, Шацк – 37 (+1), Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 144.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 51;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 5;
Касимовский район – 116;
Клепиковский район – 123;
Кораблинский район – 28;
Милославский район – 35;
Михайловский район – 113;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 48;
Путятинский район – 9;
Рыбновский район – 112 (+2);
Ряжский район – 36;
Рязанский район – 321;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 57;
Сасовский район – 46 (+1);
Скопинский район – 121 (+1);
Спасский район – 98;
Старожиловский район – 36;
Ухоловский район – 10;
Чучковский район – 30;
Шацкий район – 46;
Шиловский район – 134.