«Оголившуюся» медсестру штрафовать на стали

В Тульской области не стали штрафовать медсестру ОКБ, надевшую купальник под прозрачный халат. Об этом сообщает MASH.
Издание называет имя девушки – Надежда Жукова. Она училась в Рязани, в Государственном медицинском университете. Известной Надя стала после того, как в жару вышла на смену в спортивном комплекте под защитой из-за жары.
Журналисты выяснили, что с Жуковой провели беседу, никак наказывать её не стали. Девушка продолжает работу.
Напомним также, что ранее директор макрорегиона «Центр» Telе2 Денис Маликов сообщил, что оператор готов подарить медсестре три года бесплатной связи.
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