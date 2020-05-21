Tele2 ищет врача в купальнике, которая училась в Рязани

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Директор макрорегиона «Центр» Telе2 Денис Маликов на своей странице в Facebook написал, что тульская девушка-медик, которая вышла на работу в купальнике, проявила другие правила. Он назвал её единомышленницей, сообщив, что другие правила – «в ДНК» оператора. И пообещал подарить ей бесплатную связь на три года.

В сообщении он просит девушку откликнуться, так как до сих пор не удалось установить её имя. Однако по сообщениям СМИ ясно, что она врач и окончила Рязанский мединститут.

Напомним, фотография тульского врача в защитном костюме, под который девушка надела купальник, облетела интернет и попала в выпуск «Вечернего Урганта» и в NewYork Post. Бренд одежды уже предложил ей работать моделью, а фотограф – бесплатную фотосессию.