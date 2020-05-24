«Оголившуюся» медсестру предложили наградить

Рязанцы предложили наградить медсестру, пришедшую в палату в купальнике под прозрачным халатиком. Пост об этом появился в социальной сети ВКонтакте.
– Вот девушка, которая порадовала больных в Туле. Училась в нашем рязанском медуниверситете. По-моему, красавица и молодец! Не наказывать надо, а наградить, – написано в ВК.
Напомним, медсестру зовут Надежда Жукова. Она действительно училась в Рязанском медуниверситете. За внешний вид девушку в тульской больнице, где она работает, решили не наказывать.
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