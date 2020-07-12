Обновлена информация о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 12 часов воскресенья, 12 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс 694 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 2934, Касимов – 153, Сасово – 93, Скопин – 131, Рыбное – 158, Михайлов – 68, Ряжск – 159, Спасск – 31, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 33, Новомичуринск – 129.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 39;
Ермишинский район – 24;
Захаровский район – 36;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 86;
Клепиковский район – 104;
Кораблинский район – 25;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 94;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 41;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 86;
Ряжский район – 26;
Рязанский район – 265;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 48;
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 107;
Спасский район – 83;
Старожиловский район – 25;
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 25;
Шацкий район – 37;
Шиловский район – 115.
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