Обновлена география распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 2 октября в регионе зарегистрирован 8 тыс 319 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4329, Касимов – 204, Сасово – 193, Скопин – 209, Рыбное – 212, Михайлов – 87, Ряжск – 236, Спасск – 47, Шацк – 40, Клепики – 35, Кораблино – 52, Новомичуринск – 158.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 57;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 44;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 133;
Клепиковский район – 134;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 38;
Михайловский район – 126;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 51;
Путятинский район – 22;
Рыбновский район – 147;
Ряжский район – 39;
Рязанский район – 385;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 68;
Сасовский район – 57;
Скопинский район – 142;
Спасский район – 128;
Старожиловский район – 56;
Ухоловский район – 12;
Чучковский район – 34;
Шацкий район – 51;
Шиловский район – 153.