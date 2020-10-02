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Новости РязаниОбщество

Обновлена география распространения коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 2 октября в регионе зарегистрирован 8 тыс 319 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4329, Касимов – 204, Сасово – 193, Скопин – 209, Рыбное – 212, Михайлов – 87, Ряжск – 236, Спасск – 47, Шацк – 40, Клепики – 35, Кораблино – 52, Новомичуринск – 158.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 57;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 44;

Кадомский район – 6;

Касимовский район – 133;

Клепиковский район – 134;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 38;

Михайловский район – 126;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 51;

Путятинский район – 22;

Рыбновский район – 147;

Ряжский район – 39;

Рязанский район – 385;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 68;

Сасовский район – 57;

Скопинский район – 142;

Спасский район – 128;

Старожиловский район – 56;

Ухоловский район – 12;

Чучковский район – 34;

Шацкий район – 51;

Шиловский район – 153.

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