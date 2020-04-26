Обновилась информация о числе заражённых коронавирусом жителей Рязани

По состоянию на 13 часов воскресенья, 26 апреля, в Рязани зарегистрировано 376 человек с подтверждённым и условно подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Больше всего заражённых COVID-19 в Московском районе города. Там их 128 человек. На втором месте по числу заболевших Октябрьский район – 107 человек. Далее следует Железнодорожный – 87 человек и Советский район – 54 заражённых.
Напомним, в целом по области заражено и условно заражено 687 человек.
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