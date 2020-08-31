Новые инкубаторы помогли рязанским врачам выходить 18 детей, рождённых с весом менее 999 граммов

В Перинатальном центре Рязани подвели полугодовые итоги использования новых инкубаторов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Новые инкубаторы для новорожденных поступили в Перинатальный центр в начале этого года. Их поставка состоялась в рамках национального проекта «Здравоохранение», одной из ключевых целей которого является снижение младенческой смертности. За время использования новые инкубаторы-кювезы стали настоящими помощниками специалистов, которые занимаются выхаживанием недоношенных детей.

Аппаратура сама контролирует артериальное давление, частоту дыхания, сердечные сокращения, насыщение крови кислородом. Вес ребёнка также измеряется автоматически. Если потребуется провести флюорографию или другие исследования, конструкция инкубатора позволит это сделать с минимальным беспокойством для крошечного пациента.

– Мы оценили возможности, которые даёт новое оборудование, они оснащены сложной системой сигнализаций, автоматическим мониторингом показателей здоровья. За полгода кювезы помогли выходить 18 детей, рождённых с весом менее 999 граммов, – отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Ирина Борисова.