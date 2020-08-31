Понедельник, 31 августа, 2020
26.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Новые инкубаторы помогли рязанским врачам выходить 18 детей, рождённых с весом менее 999 граммов

7info

В Перинатальном центре Рязани подвели полугодовые итоги использования новых инкубаторов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Новые инкубаторы для новорожденных поступили в Перинатальный центр в начале этого года. Их поставка состоялась в рамках национального проекта «Здравоохранение», одной из ключевых целей которого является снижение младенческой смертности. За время использования новые инкубаторы-кювезы стали настоящими помощниками специалистов, которые занимаются выхаживанием недоношенных детей.

Аппаратура сама контролирует артериальное давление, частоту дыхания, сердечные сокращения, насыщение крови кислородом. Вес ребёнка также измеряется автоматически. Если потребуется провести флюорографию или другие исследования, конструкция инкубатора позволит это сделать с минимальным беспокойством для крошечного пациента.

– Мы оценили возможности, которые даёт новое оборудование, они оснащены сложной системой сигнализаций, автоматическим мониторингом показателей здоровья. За полгода кювезы помогли выходить 18 детей, рождённых с весом менее 999 граммов, –  отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Ирина Борисова.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Дело об убийстве в Скопине передано прокурору

Новости Рязани
В Скопине завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение...
Узнать больше

Рязанские полицейские задержали наркокурьера, приехав успокаивать семейный конфликт

Новости Рязани
В Рязани сотрудники полиции задержали наркокурьера, приехав на улице Энгельса, чтобы успокоить семейный конфликт. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской...
Узнать больше

Новые инкубаторы помогли рязанским врачам выходить 18 детей, рождённых с весом менее 999 граммов

Новости Рязани
В Перинатальном центре Рязани подвели полугодовые итоги использования новых инкубаторов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. Новые инкубаторы...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В жилом доме в Солотче произошёл пожар

Новости Рязани
По словам рязанки, пожар случился на улице Мещёрской, 2Б. В квартире проживает мужчина с маленьким сыном.
Узнать больше

В Рязани прошёл монопородный фестиваль собак «Вестик-Фестик-2020»

Новости Рязани
Собачки из Рязани, Коломны, Касимова и Рыбного вместе со своими хозяевами получили массу положительных эмоций от очередной встречи.
Узнать больше

Синоптики рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

Новости Рязани
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении «бабьего лета» 14 сентября
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

4 ошибки и один лайфхак: киногерои помогут стать финансово грамотнее

Акценты
Киномир прочно проникает в мир реальный, хотя бы в виде цитат. Хлесткие фразы, придуманные сценаристами или ставшие результатом импровизации актеров, уходят в...
Узнать больше

Чек-лист для родителей: Как выбрать школьную форму и рюкзак

Акценты
Перед началом учебного года магазины и маркетплейсы переполнены предложениями школьных товаров на любой кошелек. Покупать из них первые попавшиеся, которые радуют внешним...
Узнать больше

Какие законы в России вступают в силу в сентябре

Акценты
Горячее питание для младшеклассников, воспитание в школах, возврат страховки при досрочном погашении кредита, внесудебное банкротство и другие нововведения первого месяца осени.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+