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Новости Рязани сегодня: 31 мая

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РИА «7 новостей» предлагает вашему вниманию обзор новостей за 31 мая. 

Какие же новости Рязани сегодня были наиболее интересны?

Рязанский врач рассказала, могут ли комары переносить коронавирус. Оказывается, что нет. Однако насекомые эти крайне опасные в плане других заболеваний.  

Мэрия назвала количество заражённых в районах Рязани. Как и ожидалось, оно увеличилось. 

Центр Рязани «ушёл под воду» после ливня. В интернете появилось довольно интересное видео с машиной-«амфибией». Снято оно на Первомайском проспекте. 

В посёлке Приокский после грозы упало дерево. Оперативные службы среагировали быстро. Дерево распилено. 

В Рязани внедорожник провалился вместе с асфальтом. Человеку реально не повезло. Надо не только вытащить автомобиль, но и найти тех, с кого можно взыскать ущерб. Предполагаем, что сделать это будет непросто!

Лето в Рязани начнется с резкого похолодания. Там ещё и дожди с грозами обещают!

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НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новости Рязани сегодня: 31 мая

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РИА «7 новостей» предлагает вашему вниманию обзор новостей за 31 мая.  Какие же новости Рязани сегодня были наиболее интересны?
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Что ожидает рязанцев 1 июня?

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1 июня в Рязани день особенный. Это не только день начала лета, но и день, когда в Рязанской области начнётся первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. Для многих – начало возвращения к нормальной жизни.
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В больницах Рязани находятся почти 300 пациентов с коронавирусом

COVID-19
На воскресенье, 31 мая, в рязанских больницах остаются 296 пациентов с коронавирусом. 13 госпитализированных – дети. Об этом сообщила оперативная группа правительства...
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Что ожидает рязанцев 1 июня?

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Какие законы вступают в силу в июне

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В июне вступают в силу сразу несколько новых законов. Некоторые из них реально упростят жизнь россиян.
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В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения коронавирусом

COVID-19
Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтверждён уже у 3508 жителей Рязанской области. Ещё 73 положительных теста находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора.
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Какие законы вступают в силу в июне

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В июне вступают в силу сразу несколько новых законов. Некоторые из них реально упростят жизнь россиян.
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Вопросы и ответы о выплатах в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

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Отделение Пенсионного фонда РФ по Рязанской области подготовило материал, в котором рассказывается о выплатах 5 тысяч рублей на детей до 3 лет. 
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Как подготовить щенка к первому походу к ветеринару

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