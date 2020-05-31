Новости Рязани сегодня: 31 мая

РИА «7 новостей» предлагает вашему вниманию обзор новостей за 31 мая.
Какие же новости Рязани сегодня были наиболее интересны?
Рязанский врач рассказала, могут ли комары переносить коронавирус. Оказывается, что нет. Однако насекомые эти крайне опасные в плане других заболеваний.
Мэрия назвала количество заражённых в районах Рязани. Как и ожидалось, оно увеличилось.
Центр Рязани «ушёл под воду» после ливня. В интернете появилось довольно интересное видео с машиной-«амфибией». Снято оно на Первомайском проспекте.
В посёлке Приокский после грозы упало дерево. Оперативные службы среагировали быстро. Дерево распилено.
В Рязани внедорожник провалился вместе с асфальтом. Человеку реально не повезло. Надо не только вытащить автомобиль, но и найти тех, с кого можно взыскать ущерб. Предполагаем, что сделать это будет непросто!
Лето в Рязани начнется с резкого похолодания. Там ещё и дожди с грозами обещают!
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