В Рязани внедорожник провалился вместе с асфальтом

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В посёлке Шлаковый в Рязани внедорожник провалился под асфальт. Информация об этом появилась в паблике Народная Рязань

Рязанка Екатерина Вулих написала, что ранее, после того, как начали ремонт на улице Трудовой, через двор начали ездить грузовики. Тогда же дорога над теплотрассой начала проваливаться. Это место засыпали щебнем, воткнули туда палку. Но затем палку убрали и там стали ездить машины. В воскресенье, 31 мая, в яму провалился «Ниссан».

– Люди мечтали отдохнуть в воскресный вечер, но поимели геморрой, который теперь поселится в их жизни не на пару недель, – описала рязанка сложившуюся ситуацию. – … Хочется, чтобы каждый чиновник, отвечающий и за целостность асфальта, и за безопасность людей, представил себя в этой яме.

Фото: Екатерина Вулих