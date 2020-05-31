Воскресенье, 31 мая, 2020
12.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани внедорожник провалился вместе с асфальтом

7info
-

В посёлке Шлаковый в Рязани внедорожник провалился под асфальт. Информация об этом появилась в паблике Народная Рязань

Рязанка Екатерина Вулих написала, что ранее, после того, как начали ремонт на улице Трудовой, через двор начали ездить грузовики. Тогда же дорога над теплотрассой начала проваливаться. Это место засыпали щебнем, воткнули туда палку. Но затем палку убрали и там стали ездить машины. В воскресенье, 31 мая, в яму провалился «Ниссан». 

– Люди мечтали отдохнуть в воскресный вечер, но поимели геморрой, который теперь поселится в их жизни не на пару недель, – описала рязанка сложившуюся ситуацию. – … Хочется, чтобы каждый чиновник, отвечающий и за целостность асфальта, и за безопасность людей, представил себя в этой яме. 

Фото: Екатерина Вулих

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Центр Рязани «ушёл под воду» после ливня

Новости Рязани
В воскресенье, 31 мая, центр Рязани оказался под водой после сильного ливня. Об этом сообщают пользователи соцсетей. В частности,...
Узнать больше

В посёлке Приокский после грозы упало дерево

Новости Рязани
В воскресенье, 31 мая, в посёлке Приокский в Рязани после грозы упало дерево. По данным пресс-службы администрации города, всё произошло у дома...
Узнать больше

В Солотче проведут учебную тренировку по эвакуации населения

Новости Рязани
В четверг, 4 июня, на территории оздоровительного лагеря «Сказка» и жилого комплекса «Мещера» в посёлке Солотча проведут учебную эвакуацию. Об этом сообщается...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Какие законы вступают в силу в июне

Акценты
В июне вступают в силу сразу несколько новых законов. Некоторые из них реально упростят жизнь россиян.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения коронавирусом

COVID-19
Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтверждён уже у 3508 жителей Рязанской области. Ещё 73 положительных теста находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора.
Узнать больше

Рязанцы сами выберут дороги для ремонта на 2021 год

Администрация
Сорокина отметила, что опрос проводится по поручению губернатора Николая Любимова. Первоначальный список составлен специалистами мэрии.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в июне

Акценты
В июне вступают в силу сразу несколько новых законов. Некоторые из них реально упростят жизнь россиян.
Узнать больше

Вопросы и ответы о выплатах в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

Акценты
Отделение Пенсионного фонда РФ по Рязанской области подготовило материал, в котором рассказывается о выплатах 5 тысяч рублей на детей до 3 лет. 
Узнать больше

Как подготовить щенка к первому походу к ветеринару

Акценты
Маленькие щенки часто боятся ветеринаров так, как мы в детстве боимся зубных врачей. Новое место, резкие запахи лекарств и других животных, незнакомые...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+