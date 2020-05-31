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Лето в Рязани начнется с резкого похолодания

7info
Изображение Lena Lindell с сайта Pixabay
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В первый день лета в Рязани резко похолодает. 1 июня в городе днём ожидается до +14 градусов. Прогноз синоптиков на неделю размещён на сайте Гидрометцентра РФ. 

В этот день жителей Рязани ожидает облачная погода, возможен небольшой кратковременный дождь. 

А уже во вторник, 2 июня, потеплеет до +19 градусов. Правда, в этот день синоптики обещают дождь. В целом же после понедельника температура будет повышаться. Днём в субботу ожидается уже до +22 градусов. 

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