Лето в Рязани начнется с резкого похолодания

В первый день лета в Рязани резко похолодает. 1 июня в городе днём ожидается до +14 градусов. Прогноз синоптиков на неделю размещён на сайте Гидрометцентра РФ.
В этот день жителей Рязани ожидает облачная погода, возможен небольшой кратковременный дождь.
А уже во вторник, 2 июня, потеплеет до +19 градусов. Правда, в этот день синоптики обещают дождь. В целом же после понедельника температура будет повышаться. Днём в субботу ожидается уже до +22 градусов.
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