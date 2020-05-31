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Рязанский врач рассказала, могут ли комары переносить коронавирус

7info
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Врач-инфекционист рязанской больницы №4  Евгения Артамонова ответила на вопрос, который, наверное, сейчас волнует многих жителей Рязани: могут ли комары переносить коронавирус? Её комментарий опубликован на сайте Минздрава Рязанской области. 

По словам Артамоновой, пока нет никаких научных доказательств того, что комары передают SARS-Cov-2. Именно этот вирус вызывает заболевание COVID-19. Дело в том, что заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путём или при соприкосновении с заражённой поверхностью. Комары для этого должны заболеть сами, но данных об этом нет.

Врач отмечает, что неправильно представлять комара в виде шприца, который переносит кровь от одного человека к другому. После укуса кровь попадает в желудок насекомому, затем в его организме происходят различные процессы. При этом вирус должен заразить самого комара, чтобы он стал переносчиком. Такое происходит не всегда.

В то же время нельзя забывать, что комар может быть переносчиком ряда опасных заболеваний. Среди них: лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, лихорадка Зика, малярия и другие. 

Инфекционист советует защищаться от комариных укусов. Например, при помощи репеллентов, продающихся в магазинах. Правда, они могут быть причиной аллергии и подходят не для каждого. Для таких людей Артамонова предлагает использовать ваниль. Размести пачку порошка (15 или 20 граммов) на поллитра воды, вставить в бутылочку распылитель о обрабатывать раствором открытые участки тела. 

– Подойдет раствор из 2 столовых ложек звездочек гвоздики или семян аниса, которые заливают горячей водой (50 мл). Подобные настойки можно приготовить и из душистых трав. Подойдут календула, розмарин, шалфей, полынь, – приводит слова инфекциониста сайт регионального Минздрава.

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