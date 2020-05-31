Мэрия назвала количество заражённых в районах Рязани

Администрация Рязани назвала новые данные о числе заражённых коронавирусом по районам города. Информация размещена на сайте мэрии.
По состоянию на 11 часов воскресенья, 31 мая, в Рязанской области зарегистрирован 3581 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани живут 1866 заболевших.
Самым «заражённым» районом Рязани продолжает оставаться Московский, где выявлено 656 случаев. В Октябрьском районе города заражены 469 человек, в Железнодорожном – 434 человека. Меньше всего случаев COVID-19 выявлено в Советском районе Рязани – 307.
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