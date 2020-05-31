В посёлке Приокский после грозы упало дерево

В воскресенье, 31 мая, в посёлке Приокский в Рязани после грозы упало дерево. По данным пресс-службы администрации города, всё произошло у дома №23/9 на улице Энгельса.
В мэрии отметили, что на место выезжала оперативная дежурная группа управления ГО и ЧС. Дерево, упавшее на провода, сняли и оперативно распилили.
– Угрозы для жизни горожан нет, – говорится в сообщении пресс-служба администрации Рязани.
Части дерева, оставшиеся после работы спасателей, должны убрать сотрудники управляющей компании.
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