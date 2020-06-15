Новости Рязани сегодня, 15 июня, представляем вам в нашем традиционном обзоре.
В Рязанской области выявлено ещё 49 случаев заражения коронавирусом.
Пятеро пациентов Рязанской ОКБ первыми в России тестируют лекарство от коронавируса. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов назвал тестируемый препарат «таблеткой надежды».
Выпускникам рязанских школ вручили аттестаты.
Жители Рязанской области стали самыми активными участниками всероссийской акции ко Дню России.
В Рязани стартовало творческое испытание конкурса «Интеллект+».
Рязанцам напомнили, что пляжи посещать запрещено.
Рязанских бизнесменов приглашают на конкурс «Молодой предприниматель России».
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