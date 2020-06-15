В Рязанской области выявлено ещё 49 случаев заражения коронавирусом

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Ещё 49 рязанцев заразились коронавирусом. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

По подсчётам опергруппы, с начала пандемии в Рязани и области диагноз COVID-19 подтвердился у 4507 человек. Ещё 50 человек ожидают подтверждения положительного теста на коронавирус. Вместе с ними под контролем врачей находятся 4557 человек.

В сообщении оперативной группы правительства Рязанской области отмечается, что все необходимые для борьбы с коронавирусом мероприятия проводятся в полном объёме.