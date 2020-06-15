Рязанцам напомнили, что пляжи посещать запрещено

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В Рязани действуют ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. В таких условиях посещать городские пляжи запрещено. Об этом ежедневно горожанам напоминают с помощью громкой связи. У мест купания размещены соответствующие таблички.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Рязанской области и инспекторы ГИМС проводят рейды по городским пляжам и раздают горожанам памятки с информацией о правилах безопасности во время отдыха у водоемов.

Информация о нарушителях поступает в отделы полиции.