Выпускникам рязанских школ вручили аттестаты

В понедельник, 15 июня, в Рязани вручили аттестаты выпускникам школ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
На сайте мэрии сообщается, что документы об образовании получат 4756 выпускников девятых и 2433 выпускника одиннадцатых классов. Из-за коронавируса аттестаты им будут выдавать по графику.
Напомним, что в этом году из-за пандемии COVID-19 сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которым результаты нужны для дальнейшего поступления.
– Экзаменационный период начнется в Рязани с 3 июля, – отмечается в сообщении администрации города.
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