Рязанских бизнесменов приглашают на конкурс «Молодой предприниматель России»

Стартовал приём заявок на региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» 2020 года. Организатором конкурса является Федеральное агентство по делам молодёжи.

Конкурс продлится до 31 июля 2020 года. За это время нужно успеть выбрать одну из номинаций и отправить заявку.

Номинации:

— интернет-предпринимательство

— сельскохозяйственное предпринимательство

— франчайзинг

— социальное предпринимательство

— производство

— инновационное предпринимательство

— торговля

— сфера услуг

Подать заявку можно здесь.

Возраст конкурсанта не должен превышать 30 лет на момент подачи.