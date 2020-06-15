В Рязанской ОКБ продолжают испытания «таблетки надежды»

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Пятеро пациентов Рязанской ОКБ первыми в России тестируют лекарство от коронавируса. Швейцарская компания производитель поблагодарила рязанскую больницу и её персонал за проделанную работу. Новое лекарство поможет больным тяжёлой формой коронавируса.

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов назвал тестируемый препарат «таблеткой надежды». Как сообщает сайт регионального правительства, ОКБ стала одной из пяти клиник в стране, где проходят испытания ещё одного средства, созданного на базе японского противовирусного препарата. Сегодня им лечат 15 пациентов ОКБ.

Если испытания пройдут успешно, в России появятся собственные лекарства от коронавируса. Их будут назначать пациентам в стационаре.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. Губернатор Николай Любимов заявил о возможном переходе с 18 июня на второй этап снятия ограничительных мер.