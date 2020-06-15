Жители Рязанской области стали самыми активными участниками всероссийской акции ко Дню России

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Жители Рязанской области стали самыми активными всероссийской акции «Цвета российского флага». Патриотический флешмоб проводили министерство культуры РФ и Музей Победы. 12 июня, в День России, на портале «Культура.РФ» и на сайте музея была создана грандиозная онлайн-мозаика из триколоров, присланных интернет-пользователями. Об этом сообщила пресс-служба Музея Победы.

К флешмобу присоединились жители десятков регионов – от Калининграда до Сибири. На почту музея прислали около 5 тысяч патриотических снимков с российским флагом, выполненным из игрушечных машинок, страз, цветов, камней, бисера.

Так, Скопинский краеведческий музей представил фото с одним из своих экспонатов – подсвечник в форме двуглавого орла, украшенный свечами в цветах российского флага.

Цифровой флешмоб объединил жителей разных регионов России, позволил им, несмотря на режим самоизоляции и временных ограничений, почувствовать себя неотъемлемой частью нашей огромной страны, ее традиций и культуры.