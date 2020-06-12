Ночью в Рязани обокрали парикмахерскую

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В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в ночной краже со взломом из парикмахерской в посёлке Соколовка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О краже в полицию сообщили работники салона красоты. Придя утром на работу, они увидели сломанное окно. Из парикмахерской пропали оборудование для маникюра и машинки для стрижки. Деньги, спрятанные в мебели, преступник не нашёл.

Обнаружить взломщика оказалось достаточно просто. Полицейские выяснили, что одному из жителей посёлка 20-летний парень предлагал купить машинку для стрижки волос. Якобы, она досталась ему от родственника и была не нужна.

Рязанца задержали. Выяснилось, что кражу совершил именно он. Причём он подготовился, узнав расположение помещений и дни, когда из парикмахерской увозят деньги. Правда, наличных парень не нашёл, поэтому украл оборудование.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.