Названы районы Рязани с наибольшим числом заболевших COVID-19

По состоянию на 16 часов 17 апреля в Рязани зарегистрировано 99 заражённых коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Больше всего людей с положительным тестом на COVID-19 живёт в Железнодорожном районе города. Там 31 инфицированный. В Московском районе Рязани зарегистрировали 30 случаев, в Октябрьском – 28.
Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани – там их на данный момент 10 человек.
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