Названы населённые пункты Рязанской области, где выявлен коронавирус

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Оперативная группа правительства Рязанской сообщила о том, в каких населённых пунктах региона выявлены случаи коронавируса.

В целом в Рязанской области на 17.00 16 апреля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 185 человек.

На настоящее время в г. Рязани выявлено 76 человек. В Рязанском районе – 26, из них в Заокском сельском поселении – 20, по одному человеку в Дядьково, Секиотово и Подвязье, а также 3 – в Абрютино. В г. Михайлов – 17; в Скопинском районе – 12 (Павелец – 4, Ильинка – 5, Клекотки – 1, Нагиши – 1, Шелимишево — 1).

В г. Новомичуринск – 6; в Шацком районе – 6 (Казачья Слобода – 5, Вочкас –1); в Михайловском районе – 6 (Октябрьский – 4, Стрелецкие выселки – 1, Первомайский – 1); в Захаровском районе – 5 (Безлычное – 3, Смена – 1, Поливаново – 1); в Рыбновском районе – 5 (Старое Батурино – 1, Горяйново – 2, Глебково – 1, Высокое – 1); в г. Шацк – 5; в Клепиковском (Аверкиево) – 4; в г. Скопин – 4; в г. Спасск – 4; в Касимовском районе – 3 (Телебукино – 2, Щербатовка – 1); в г. Касимов – 2; в Сасовском районе – 2 (по 1 человеку во Фроловском и Сотницыно); в г. Сасово – 1; в г. Пронск – 1.