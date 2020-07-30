Назначена дата слушания по делу экс-мэра Рязани Сергея Карабасова

Предварительное слушание по делу бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова назначено на пятницу, 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Рязани.

Напомним, бывший мэр Рязани Сергей Карабасов проходит обвиняемым по делу о «площадке-призраке». На форуме ОНФ рязанская журналистка сообщила Владимиру Путину о том, что в Лесопарке так и не появилась спортивная площадка, за которую были заплачены бюджетные деньги. Президент поручил разобраться.

Позднее администрация города показала площадку, а также пояснила, где она установлена. Тем не менее, Карабасов был арестован после возвращения с отдыха. Под стражей он находился больше года, расследованием его дела занимались столичные следователи.

Кроме Сергея Карабасова обвиняемыми по этому делу проходят его бывший заместитель Игорь Ковалёв и руководитель фирмы-подрядчика «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

Карабасову предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, Ковалёву по ч. 4 ст. 160 УК РФ, Пузанову по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ.