На трассе под Рязанью сбил 14-летний мотоциклист

В четверг, 1 октября, на трассе под Рязанью произошло ДТП, в результате которого пострадал 14-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в 22.00 на 287 километре автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань в Рязанском районе. С мотоциклом GX-R» под управлением не имеющего права управления 14-летнего подростка столкнулся автомобиль «Мерседес Бенц Е200». За рулём иномарки ехал 25-летний житель Рязанской области.

Мотоциклист получил травмы. С места аварии подростка доставили в больницу и госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.