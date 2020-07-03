На трассе под Рязанью перевернулся автомобиль

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Днём в пятницу, 3 июля, на трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП с переворотом автомобиля. Информация об аварии появилась в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

По словам очевидца, авария случилась в 300 метрах от поворота на Ходынино при движении со стороны Москвы. Один автомобиль перевернулся (ВАЗ-2115), второй оказался в кювете, ещё один стоит на дороге в ста метрах от места происшествия.

Подробности случившегося неизвестны. Официальных данных о ДТП пока нет.

Видео Игорь Кистенёв