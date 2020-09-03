На путепроводе в Рязани столкнулись два грузовика

Утром в четверг, 3 сентября, на путепроводе в посёлок Приокский в Рязани столкнулись два грузовика. Информация о ДТП появилась в группе ДТП | Аварии | Рязань.
Подробности произошедшего неизвестны. О пробках не сообщается.
Утром в четверг, 3 сентября, на путепроводе в посёлок Приокский в Рязани столкнулись два грузовика. Информация о ДТП появилась в группе ДТП | Аварии | Рязань.
Подробности произошедшего неизвестны. О пробках не сообщается.
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