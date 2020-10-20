На директора фирмы в Рязани завели дело за невыплату зарплаты

В Рязани следователи возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы, осуществляющей деятельность в области изготовления пластмассовых изделий. Руководителя подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, зарплата не была выплачены 4 сотрудникам компании. За период с ноября 2019 по февраль 2020 года им задолжали в общей сложности свыше 250 тыс рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи принимают меры, чтобы люди смогли получить заработанные деньги.