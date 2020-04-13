Молодые мужчины пошли на преступление, чтобы приехать к знакомому в Рязань

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В Ряжском районе сотрудники полиции оперативно раскрыли угон автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Жертвой преступления стал 50-летний житель села Журавинка. В ночь с субботы на воскресенье, 12 апреля, от его дома пропал припаркованный автомобиль ВАЗ-2107. Выяснилось, что к угону причастны двое местных жителей, 1998 и 2001 годов рождения.

В ночь на воскресенье молодые люди выпивали в селе. В этот момент им позвонил знакомый и пригласил приехать в Рязань. Чтобы доехать до города, подозреваемые и угнали машину. Правда, доехать получилось только до Кораблинского района, где приятели угодили в кювет. Угонщики не пострадали, а вот машина получила механические повреждения.

В отношении жителей Журавинки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до 7 лет лишения свободы.