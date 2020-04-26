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Митрополит Марк обратился к рязанцам

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк обратился к рязанцам. Текст обращения размещён на сайте Рязанской епархии. 

Священник призвал прихожан не посещать храмы из-за коронавируса и соблюдать режим самоизоляции. 

Если же всё-таки человек соберётся прийти в церковь, он просит обязательно надевать маску и соблюдать дистанцию. И уж точно нужно отложить визит в храм, если есть признаки заболевания. 

Для совершения Таинств можно позвать священника домой, а богослужение посмотреть по трансляции из храма в интернете. 

Полный текст обращения

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