В Рязанском кардиодиспансере установили современный ангиограф

В Рязанском кардиологическом диспансере появилась современная рентгенологическая установка. Первые операции с её использованием медики провели в пятницу, 9 октября.

Инновационное оборудование приобретено в рамках федерального проекта «Здравоохранение». Его стоимость – 50 млн руб. Это единственный в Рязанской области аппарат, благодаря которому хирург может отчётливо видеть сосуды сердца пациента при однократном введении контрастного вещества. Для получения объективной картины состояния сердца при использовании другой техники вещества необходимо в 3 раза больше, что может негативно сказать на здоровье пациентов. Особенно это касается больных сахарным диабетом.

Для установки нового ангиографа в кардиодиспансере провели реконструкцию отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Чтобы установить новое оборудование, разместить персонал и технику выделено 4 помещения.

В настоящее время в Рязанском кардиодиспансере действуют две ангиографические установки. Одна – в операционной, где оказывается круглосуточно экстренная помощь. Новый аппрат используется для диагностических процедур и плановых операций на сердце и сосудах.

Первые операции по замене аортального клапана сердца с использованием нового ангиографа провели заведующий Центром рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердца и сосудов Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков и кандидат медицинских наук, представитель «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России – Чазовского кардиоцентра Тимур Имаев.

Отметим, что ежегодно в Рязанском кардиологическом диспансере проводятся более 4,5 тысяч ангиографических исследований и операций. Использование нового аппарата позволит значительно улучшить качество диагностики и увеличить объемы высокотехнологичной медпомощи.