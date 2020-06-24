В Рязанской области появится центр по разработке вакцин

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В Рязани на фармакологическом заводе «Форт» создадут центр по созданию вакцин, сообщает Ростех.

Его хотят открыть уже в этом году. На реализацию проекта направят порядка 400 тысяч рублей.

В центре будет сосредоточено несколько лабораторий. Это даст возможность обеспечить предприятие новыми рабочими местами. Планируют открыть порядка 65 мест.

Главной задачей нового центра станет создание живых вирусных вакцин и новых вакцин от гриппа.