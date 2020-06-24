В Рязанской области появится центр по разработке вакцин

В Рязани на фармакологическом заводе «Форт» создадут центр по созданию вакцин, сообщает Ростех.
Его хотят открыть уже в этом году. На реализацию проекта направят порядка 400 тысяч рублей.
В центре будет сосредоточено несколько лабораторий. Это даст возможность обеспечить предприятие новыми рабочими местами. Планируют открыть порядка 65 мест.
Главной задачей нового центра станет создание живых вирусных вакцин и новых вакцин от гриппа.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram