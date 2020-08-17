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Рязанская санавиация совершила десятый вылет

7info7

Новый вертолёт санитарной авиации совершил уже десять вылетов в различные уголки региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

Несмотря на то, что вертолёт санавиации область получила совсем недавно, он уже несколько раз вылетал в отдалённые районы. 10 жителей населённых пунктов Скопин, Сараи, Сасово, Ряжск и Касимов получили шанс на спасение. У них были диагностированы заболевания, требующие неотложной помощи рязанских медицинских работников.

Первой пациенткой, эвакуированной по воздуху, стала малышка с ожогами. Кроме неё, на вертолёте санавиации в Рязань медики доставили троих детей.

Один из вылетов потребовал доставки нейрохирурга из рязанской ОКБ в город Сасово. Благодаря тому, что врач прибыл к пациенту в кратчайшие сроки, жизнь человека удалось спасти. Самым сложным полётом стал полёт в посёлок Сараи. Транспортировку мужчины с тяжёлым нарушением сердечного ритма пришлось совершать в сложных погодных условиях. Кроме того, в посёлке не оказалось площадки для вертолёта, и сажать его пришлось на дорогу.

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