Мастурбировавший во время урока учитель объяснил свой поступок

Учитель английского языка и истории ключанской школы Кораблинского района Рязанской области объяснил свою мастурбацию во время урока. Об этом сообщает LIFE.

Напомним, ранее стало известно, что 13-летняя школьница записала на видео 54-летнего педагога, который занимался онанизмом прямо во время урока. В классе в этот момент девочка была одна.

Журналисты, со ссылкой на источник, сообщают, что учитель заявил, что у него случилась эрекция и ходить с ней было неуместно.

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также сообщается, что учителя сразу же уволили, он извинился перед руководством школы. Сейчас мужчина задержан.

Перед началом учебного года педагог прошёл проверку, никаких отклонений у него не выявлено. В то же время ранее школьники неоднократно замечали странные действия учителя под столом.