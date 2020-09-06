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Новости РязаниПроисшествия

Мастурбировавший во время урока учитель объяснил свой поступок

7info

Учитель английского языка и истории ключанской школы Кораблинского района Рязанской области объяснил свою мастурбацию во время урока. Об этом сообщает LIFE.

Напомним, ранее стало известно, что 13-летняя школьница записала на видео 54-летнего педагога, который занимался онанизмом прямо во время урока. В классе в этот момент девочка была одна. 

Журналисты, со ссылкой на источник, сообщают, что учитель заявил, что у него случилась эрекция  и ходить с ней было неуместно. 

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также сообщается, что учителя сразу же уволили, он извинился перед руководством школы. Сейчас мужчина задержан. 

Перед началом учебного года педагог прошёл проверку, никаких отклонений у него не выявлено. В то же время ранее школьники неоднократно замечали странные действия учителя под столом. 

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